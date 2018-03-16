無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ShadeOpenX - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は、指標設定で指定された現在の日の期間を、色付きの四角形でマークします。中央の長方形は、取引期間（特定の期間の結果として生じるローソク足の実体）の始値および終値に基づいて描かれ、上部および下部の長方形は、ローソク足の髭を表します。上昇ローソク足はライムグリーン、下降ローソク足ははイエローブリック色で着色されています。指標は、グラフィカルオブジェクトを使用して描画されます。
図1 ShadeOpenX指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19340
