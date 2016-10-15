コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

JFATL_3HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
同じチャート上に表示される3つの異なる時間枠での3つの滑らかなJFATL高速ディジタルフィルタ

コンパイルされたJFatlファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

JFATL_3HTF指標

