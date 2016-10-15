実際の著者：

xrust

セマフォシグナル指標。そのシグナルはFast2指標と同様に計算されます。違いは、取引シグナルがチャート上に対応する矢印として表示されることです。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は初めにMQL4で実装され2008年4月2日にコードベースで公開されました。





Fast3指標