コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

i-GAP - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
966
評価:
(30)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
i-gap.mq5 (6.68 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Kim Igor V. 別名 KimIV

価格差が現れた時に形成されるセマフォシグナル指標

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月9日に公開されました。

i-GAP指標

i-GAP指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1914

Fast2 Fast2

この指標は、二次関数に基づいて最新の3つのバーを分析し、異なる周期を有する2つのシグナルラインを有するヒストグラムとして表示されます。

Fast3 Fast3

セマフォシグナル指標。そのシグナルはFast2指標と同様に計算されます。違いは、取引シグナルがチャート上に対応する矢印として表示されることです。

JFATL_3HTF JFATL_3HTF

同じチャート上に表示される3つの異なる時間枠での3つの滑らかなJFATL高速ディジタルフィルタ

MA_3HTF MA_3HTF

1つのチャート上の3つの異なる時間枠での3つの移動平均線