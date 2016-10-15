無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-GAP - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Kim Igor V. 別名 KimIV
価格差が現れた時に形成されるセマフォシグナル指標
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月9日に公開されました。
i-GAP指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1914
Fast2
この指標は、二次関数に基づいて最新の3つのバーを分析し、異なる周期を有する2つのシグナルラインを有するヒストグラムとして表示されます。Fast3
セマフォシグナル指標。そのシグナルはFast2指標と同様に計算されます。違いは、取引シグナルがチャート上に対応する矢印として表示されることです。
JFATL_3HTF
同じチャート上に表示される3つの異なる時間枠での3つの滑らかなJFATL高速ディジタルフィルタMA_3HTF
1つのチャート上の3つの異なる時間枠での3つの移動平均線