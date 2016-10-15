コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DinapoliTarget_Malay - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
943
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

fxfariz 別名 warrior trader

この指標は、アラートを使用して、現在のチャートにDiNapoliレベルを表示します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月1日に公開されました。

DinapoliTarget_Malay指標

DinapoliTarget_Malay指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1910

