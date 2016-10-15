この指標はトレンドの支持/抵抗線を描画します。

ピボットレベルとその中央値の交差に基づいたトレンド指標。

セマフォシグナル指標。そのシグナルはFast2指標と同様に計算されます。違いは、取引シグナルがチャート上に対応する矢印として表示されることです。

この指標は、二次関数に基づいて最新の3つのバーを分析し、異なる周期を有する2つのシグナルラインを有するヒストグラムとして表示されます。