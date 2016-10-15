無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DinapoliTarget_Malay - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
fxfariz 別名 warrior trader
この指標は、アラートを使用して、現在のチャートにDiNapoliレベルを表示します。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月1日に公開されました。
DinapoliTarget_Malay指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1910
