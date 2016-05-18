Real Autor:

xrust

Ein Flaggensignal Indikator. Seine Signale werden ähnlich wie beimFast2 Indikator berechnet. Der Unterschied ist, dass Handelssignale im Chart als korrespondierende Pfeile angezeigt werden.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 02.04.2008.





Der Fast3 Indikator