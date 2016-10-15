コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Price_Channel_Trend - MetaTrader 5のためのインディケータ

ピボットレベルとその中央値の交差に基づいたトレンド指標。

ピボットレベルは次の方式で計算されます。

PL=(MAX+MIN+CLOSE)/3

ここで

  • PL - ピボットレベル
  • MAX - 最高値（バー単位）
  • MIN - 最低値（バー単位）
  • CLOSE - 終値

Price_Channel_Trend指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1909

