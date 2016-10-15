無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Price_Channel_Trend - MetaTrader 5のためのインディケータ
ピボットレベルとその中央値の交差に基づいたトレンド指標。
ピボットレベルは次の方式で計算されます。
PL=(MAX+MIN+CLOSE)/3
ここで
- PL - ピボットレベル
- MAX - 最高値（バー単位）
- MIN - 最低値（バー単位）
- CLOSE - 終値
Price_Channel_Trend指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1909
TrendlinesDay
この指標はトレンドの支持/抵抗線を描画します。EMA_Prediction
2つの移動平均線を使ったセマフォ矢印指標
DinapoliTarget_Malay
この指標は、アラートを使用して、現在のチャートにDiNapoliレベルを表示します。Fast3
セマフォシグナル指標。そのシグナルはFast2指標と同様に計算されます。違いは、取引シグナルがチャート上に対応する矢印として表示されることです。