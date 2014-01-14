Autor real:

xrust

Um indicador de sinal de semáforo. Os sinais são calculados de forma semelhante ao indicador Fast2. A diferença é que os sinais de negociação são mostrados no gráfico como setas correspondentes.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

O indicador Fast3