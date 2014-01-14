Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Fast3 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1751
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
xrust
Um indicador de sinal de semáforo. Os sinais são calculados de forma semelhante ao indicador Fast2. A diferença é que os sinais de negociação são mostrados no gráfico como setas correspondentes.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 02.04.2008.
O indicador Fast3
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1912
O indicador analisa as últimas três barras na base de uma função quadrática e é apresentado como um histograma de duas linhas de sinal com diferentes períodos.Sampler
O indicador calcula os sinais de entrada no mercado, que pode ser utilizado para treinamento da rede neural.
Indicador de correlação de Pearson mostra a correlação entre os ativos.DinapoliTarget_Malay
O indicador mostra os níveis de DiNapoli no gráfico atual usando alertas.