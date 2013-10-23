CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Fast3 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2526
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
fast3.mq5 (9.8 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

xrust

Семафорный сигнальный индикатор, сигналы которого рассчитываются аналогично индикатору Fast2. Отличие состоит в том, что торговые сигналы выводятся на графике цены в виде соответствующих стрелок.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 02.04.2008.

Индикатор Fast3

Индикатор Fast3

i-GAP i-GAP

Семафорный сигнальный индикатор, формирующий свои сигналы при возникновении гэпов (ценовых разрывов).

Fast2 Fast2

Индикатор анализирует последние три бара на основе квадратичной функции и отображается как гистограмма с двумя разнопериодными сигнальными линиями.

BB_3HTF BB_3HTF

Три канала Bollinger Bands с разных таймфреймов с одинаковыми параметрами на одном графике.

RSI_3HTF RSI_3HTF

Три осциллятора RSI с трех различных таймфреймов на одном графике.