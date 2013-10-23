Ставь лайки и следи за новостями
Fast3 - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 2526
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
xrust
Семафорный сигнальный индикатор, сигналы которого рассчитываются аналогично индикатору Fast2. Отличие состоит в том, что торговые сигналы выводятся на графике цены в виде соответствующих стрелок.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 02.04.2008.
Индикатор Fast3
Семафорный сигнальный индикатор, формирующий свои сигналы при возникновении гэпов (ценовых разрывов).Fast2
Индикатор анализирует последние три бара на основе квадратичной функции и отображается как гистограмма с двумя разнопериодными сигнальными линиями.