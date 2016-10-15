コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

SI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
si.mq5 (5.18 KB)
実際の著者：

Raff

正規化されていないオシレータ。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月21日に公開されました。

SI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1883

