コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

StepRSI_v5.2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
917
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Forex-TSD.com

RSIとそのシグナルラインのオシレーターアナログを使用するトレンド指標。色付きの雲の形として描画されます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月22日に公開されました。

StepRSI_v5.2指標

StepRSI_v5.2指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1881

高速FrAMA 高速FrAMA

MQL5スイートのバージョンとは対照的に、高速FrAMAではより広い価格定数が選択でき、主な違いとして、計算速度が30~100倍に増加されます。

FilterOverWPR FilterOverWPR

4つの状態をもつトレンド力の指標。

StepChoppy_v2 StepChoppy_v2

8つの状態をもつトレンド力の指標。

SI SI

正規化されていないオシレータ。