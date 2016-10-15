無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TrendLinearReg - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1026
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Sergej Solujanov
色ヒストグラムの形で実装された滑らかな正規化されていないオシレータ。
トレンドの変化の仕方は？フラットを選ぶには？取引をするには？...など。
Nバーのトレンドが直線であると仮定すれば、この直線のパラメータを計算することができます。直線の数式は y = bx + c です。直線の傾きは「b」係数によって特徴付けられます。指標は、線形回帰によってこのパラメータをすべてのバーのために計算して別のウィンドウに表示します。緑は値が以前より大きいことを示しています。つまり角度が大きくなります。赤は反対のことを意味します。
実際には、チャートに関連しての「b」係数は、角度線の接線とペアを特徴づける係数の2つの要因に由来します。よって指標値のスケールはペアごとに異なります。
インディケータの使用法？私の意見では、いくつかのオプションがあります。
- ゼロラインの交差
- 最大値の接触
- ゼロ線の周りの特定の領域をフラットとして設定した場合は、ゾーンのブレイクスルーでの取引が可能です。
図1 TrendLinearReg指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1884
