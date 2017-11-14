コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BarTimerCLineRoundedVertical - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\CustomGUI\
CanvasBase.mqh (8.07 KB) ビュー
CustomGUI.mqh (0.85 KB) ビュー
\MQL5\Include\CustomGUI\Indicators\
CircleArc.mqh (18.14 KB) ビュー
CircleSection.mqh (21.59 KB) ビュー
CircleSimple.mqh (15.18 KB) ビュー
Hexagon.mqh (14.55 KB) ビュー
Hexagon2.mqh (7.67 KB) ビュー
Histogram.mqh (32.93 KB) ビュー
LineGraph.mqh (24.35 KB) ビュー
LineRounded.mqh (16.6 KB) ビュー
LineRoundedVerticalDn.mqh (16.59 KB) ビュー
LineRoundedVerticalUp.mqh (16.68 KB) ビュー
Petal.mqh (16.71 KB) ビュー
Pyramid.mqh (23.34 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\CustomGUI-2\
CHexagon.mq5 (6.38 KB) ビュー
CHistogram.mq5 (7.31 KB) ビュー
CLineRounded.mq5 (2.09 KB) ビュー
CPetal.mq5 (2.3 KB) ビュー
CPyramid.mq5 (5.99 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
BarTimerCLineRoundedVerticalDn.mq5 (9.29 KB) ビュー
BarTimerCLineRoundedVerticalUp.mq5 (9.29 KB) ビュー
実際の著者：Art Royal s.r.o.

「CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス」稿で詳しく説明されているライブラリのクラスを使用して実装されたBarTimer 指標の垂直バージョンで、バーが変化したときにアラーム音を鳴らすこともできます。ライブラリには2つのクラスが追加されました。

class CLineRoundedVerticalDn : public CCanvasBase
  {
  };
class CLineRoundedVerticalUp : public CCanvasBase
  {
  };

バーの開始からの経過時間とバー全体の持続時間の割合を割合で示します。指標には、上昇版と下降版の2つのバリアントがあります。

指標を正しくコンパイルするにはMQL5.zipファイルのMQL5フォルダをMetaTrader 5ターミナルのルートフォルダに保存します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年12月1日に公開されました。

図1　BarTimerCLineRoundedVerticalDn指標

図1　BarTimerCLineRoundedVerticalDn指標

図2　BarTimerCLineRoundedVerticalUp指標

図2　BarTimerCLineRoundedVerticalUp指標

Exp_ColorFisher_m11 Exp_ColorFisher_m11

ColorFisher_m11指標のシグナルに基づいた取引システム

ColorFisher_m11_HTF ColorFisher_m11_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorFisher_m11指標

BarTimerCLineRoundedVertical_HTF BarTimerCLineRoundedVertical_HTF

「CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス」稿で詳しく説明されているライブラリのクラスを使用して実装されたBarTimer指標の垂直バージョンで、入力パラメータで指標が表示されるデータを固定時間枠に設定することができ、バーが変化したときにアラーム音を鳴らすこともできます。

ForceTrend ForceTrend

アクティブトレンドの方向を色付きで表示するシンプルなトレンド指標です。