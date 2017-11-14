コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_ColorFisher_m11 - MetaTrader 5のためのエキスパート

ColorFisher_m11指標のシグナルに基づいた取引システムです。ポジションを開くシグナルは、ヒストグラムの色が青色または桃色に変化した場合、すなわち、オシレータが買われ過ぎまたは売られ過ぎ領域に入った場合に、バーが閉じるときに生成されます。ポジション決済シグナルは、ヒストグラムの色が反対に変化したときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたColorFisher_m11.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用してポジションを開く際に決済逆指値と決済指値を設定することを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は検証では使用されませんでした。

図1　チャートでの約定の例

GBPUSD H4テスト結果（2015年）：

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18785

ColorFisher_m11_HTF ColorFisher_m11_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorFisher_m11指標

Exp_AFStar Exp_AFStar

AFStar指標のシグナルに基づいた取引システム

BarTimerCLineRoundedVertical BarTimerCLineRoundedVertical

「CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス」稿で詳しく説明されているライブラリのクラスを使用して実装されたBarTimer指標の垂直バージョンで、バーが変化したときにアラーム音を鳴らすこともできます。

BarTimerCLineRoundedVertical_HTF BarTimerCLineRoundedVertical_HTF

「CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス」稿で詳しく説明されているライブラリのクラスを使用して実装されたBarTimer指標の垂直バージョンで、入力パラメータで指標が表示されるデータを固定時間枠に設定することができ、バーが変化したときにアラーム音を鳴らすこともできます。