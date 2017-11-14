ColorFisher_m11指標のシグナルに基づいた取引システムです。ポジションを開くシグナルは、ヒストグラムの色が青色または桃色に変化した場合、すなわち、オシレータが買われ過ぎまたは売られ過ぎ領域に入った場合に、バーが閉じるときに生成されます。ポジション決済シグナルは、ヒストグラムの色が反対に変化したときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたColorFisher_m11.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用してポジションを開く際に決済逆指値と決済指値を設定することを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は検証では使用されませんでした。

図1 チャートでの約定の例

GBPUSD H4テスト結果（2015年）：

図2 テスト結果チャート