アクティブトレンドの方向を色付きで表示するシンプルなトレンド指標です。

「CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス」稿で詳しく説明されているライブラリのクラスを使用して実装されたBarTimer指標の垂直バージョンで、入力パラメータで指標が表示されるデータを固定時間枠に設定することができ、バーが変化したときにアラーム音を鳴らすこともできます。