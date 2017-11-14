無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
AlexSTAL_ZigZagProf_channel - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1124
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：AlexSTAL
AlexSTAL_ZigZagProfの天井と底に基づいたチャネルです。
指標を正しくコンパイルするにはAlexSTAL_OutsideBar.mqhライブラリを<terminal_data_folder>\MQL5\Includeに追加します。
図1 AlexSTAL_ZigZagProf_channel指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18795
ForceTrend
アクティブトレンドの方向を色付きで表示するシンプルなトレンド指標です。BarTimerCLineRoundedVertical_HTF
「CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス」稿で詳しく説明されているライブラリのクラスを使用して実装されたBarTimer指標の垂直バージョンで、入力パラメータで指標が表示されるデータを固定時間枠に設定することができ、バーが変化したときにアラーム音を鳴らすこともできます。