ポケットに対して
インディケータ

ForceTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1124
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
実際の著者：不明

アクティブトレンドの方向を色付きで表示するシンプルなトレンド指標です。

図1　ForceTrend指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18794

