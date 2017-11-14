無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：不明
アクティブトレンドの方向を色付きで表示するシンプルなトレンド指標です。
図1 ForceTrend指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18794
