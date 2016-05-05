無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BarTimer - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1068
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
足の始まりと終りに対する現在の時間位置を表示します。また、足の始まりからの時間対足の持続期の割合が出されます。売買タイミングを計るために便利です。
例えば、足の始まりまで20パーセント、足の終りから80パーセントでポジションを開きます。1つ目の場合、前のローソク足が計算で使用されます。2つ目の場合、現在のローソク足が計算で使用されます。長期のためにもっと強い制限をつけたほうがいいです。
BarTimer
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8376
Schaff Trend
インディケータ Schaff TrendT3 Taotra
インディケータ T3 Taotra
Price Channel
インディケータ Price ChannelDivergence Trader
エキスパートアドバイザ Divergence Trader