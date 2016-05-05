足の始まりと終りに対する現在の時間位置を表示します。また、足の始まりからの時間対足の持続期の割合が出されます。売買タイミングを計るために便利です。

例えば、足の始まりまで20パーセント、足の終りから80パーセントでポジションを開きます。1つ目の場合、前のローソク足が計算で使用されます。2つ目の場合、現在のローソク足が計算で使用されます。長期のためにもっと強い制限をつけたほうがいいです。

BarTimer

