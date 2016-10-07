実際の著者：

Eva Ruft

金融資産のボラティリティのみを計算する単純な指標。ボラティリティは最大値と最小価格に基づいてポイント単位で計算されます。

ボラティリティは、単純なMAを使用して、平均期間の最大価格の合計から同期間の最小限の価格の合計を引いたものとしての計算されます。結果の値はポイントで計算されます。

指標の入力パラメータ：

input ENUM_MA_METHOD MAType= MODE_SMA ; input uint VolatilityPeriod= 5 ; input int Shift= 0 ; input uint LevelsTotal= 20 ; input uint StartLevel= 100 ; input uint LevelsStep= 100 ; input color LevelsColor= clrBlue ;

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月8日に公開されました。

図1 Volatility2指標