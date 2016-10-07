コードベースセクション
実際の著者：

Eva Ruft

金融資産のボラティリティのみを計算する単純な指標。ボラティリティは最大値と最小価格に基づいてポイント単位で計算されます。

ボラティリティは、単純なMAを使用して、平均期間の最大価格の合計から同期間の最小限の価格の合計を引いたものとしての計算されます。結果の値はポイントで計算されます。

指標の入力パラメータ：

//+-----------------------------------+
//|  指標入力パラメータ       |
//+-----------------------------------+
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_SMA;     // 平均手法
input uint              VolatilityPeriod=5;  // 指標期間
input int               Shift=0;             // バー単位での指標の横シフト

input uint              LevelsTotal=20;      // レベルの数
input uint              StartLevel=100;      // 開始レベル
input uint              LevelsStep=100;      // レベル間の距離
input color             LevelsColor=clrBlue; // レベルの色

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月8日に公開されました。

図1　Volatility2指標

図1　Volatility2指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1763

