アイデアは、トレンドの動きが鋭いほどモメンタムが大きく、モメンタムの値がバーの範囲の合計に近いということです。よって、この指標はモメンタムの範囲の合計に対した比で、次の通りです。

Change To Range Ratio = (close[bar] - close[bar-period]) / Sum(high - low)

この指標はRange Ratioとよく似ていますが、終値間の違いを使用しており次の利点があります。

より正確なシグナル

指標を売られ過ぎと買われ過ぎの領域を持つオシレータに変換

指標は長い時間軸（H4以上）での短期売買のために設計されており、3~5バー期間でうまく動作します。0.5以上の値は買われすぎ市場を示すため、ロングポジションは決済され新しいものは開かれるべきではありません。-0.5以下の値はショートポジションを開くことに対する警告です。存在するショートポジションは決済されるべきです。





ヒント：