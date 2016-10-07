コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Change To Range Ratio（レンジ比の変化） - MetaTrader 5のためのインディケータ

Serhii Ivanenko
アイデアは、トレンドの動きが鋭いほどモメンタムが大きく、モメンタムの値がバーの範囲の合計に近いということです。よって、この指標はモメンタムの範囲の合計に対した比で、次の通りです。

Change To Range Ratio = (close[bar] - close[bar-period]) / Sum(high - low)

この指標はRange Ratioとよく似ていますが、終値間の違いを使用しており次の利点があります。

  • より正確なシグナル
  • 指標を売られ過ぎと買われ過ぎの領域を持つオシレータに変換

指標は長い時間軸（H4以上）での短期売買のために設計されており、3~5バー期間でうまく動作します。0.5以上の値は買われすぎ市場を示すため、ロングポジションは決済され新しいものは開かれるべきではありません。-0.5以下の値はショートポジションを開くことに対する警告です。存在するショートポジションは決済されるべきです。

ChangeToRangeRatio

ヒント：

  • この指標は短期的なシステム用に設計されており、期間が大きいほどシグナルの信頼性が減少するため、5以上の期間での使用は推奨されていません。
  • フィルタとしての使用例：H1上で買いシグナルを受信したが、日足チャートでの上昇トレンドでの指標値が0.5より大きい場合、シグナルを無視することをお勧めします。言い換えれば、市場に参入しようとする場合、長い時間軸でChangeToRangeRatioの値を確認します。

