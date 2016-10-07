無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Demo_IndicatorSetDouble - MetaTrader 5のためのインディケータ
IndicatorSetDouble()関数の使用例。指標ウィンドウの最大値と最小値及び水平線が配置されているレベル値を逆転する指標
この指標は、別のウィンドウで作成され、レベル25、50、及び75の3つの水平線が同じウィンドウに追加されます。
//--- 別の指標ウィンドウに3つの水平レベルを表示する #property indicator_level1 25 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 75
そして、署名は各レベルのOnInit() 関数に配置されます。
//--- 水平方向のレベルの記述を設定する IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"First Level (index 0)"); IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Second Level (index 1)"); IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Third Level (index 2)");到着したティックは、指標の動作中にtick_counter 変数で計算されます。指標ウィンドウのレンダリングはそれぞれ10ティックを変更します。 最小値は0から-100、最大値は100から0に変更されます。したがって、指標「逆転」されています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1762
Demo_IndicatorSetInteger
IndicatorSetInteger()関数の例。水平方向のレベルごとに「買われ過ぎレベル」などのラベルを作成する方法を示すシンプルな指標Demo_IndicatorSetString
ndicatorSetString()関数の使用例。レベルごとに「買われ過ぎレベル」などのラベルを作成する方法を示すシンプルな指標
Volatility2
金融資産のボラティリティのみを計算する単純な指標ATRStops_v1
NTRの形で実装されたトレンド指標。