IndicatorSetDouble()関数の使用例。指標ウィンドウの最大値と最小値及び水平線が配置されているレベル値を逆転する指標

この指標は、別のウィンドウで作成され、レベル25、50、及び75の3つの水平線が同じウィンドウに追加されます。

#property indicator_level1 25 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 75

そして、署名は各レベルのOnInit() 関数に配置されます。

IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 0 , "First Level (index 0)" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 1 , "Second Level (index 1)" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 2 , "Third Level (index 2)" );

到着したティックは、指標の動作中に変数で計算されます。指標ウィンドウのレンダリングはそれぞれ10ティックを変更します。 最小値は0から-100、最大値は100から0に変更されます。したがって、指標「逆転」されています。



