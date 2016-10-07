コードベースセクション
インディケータ

RSICandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1139
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ローソク足のシーケンスとして実装されたRSI指標。ローソク足は、RSIアルゴリズムによって処理された、関連する価格時系列の結果として表示されます。多くの状況において、このようなアプローチは、分析の目的のために、より有益であり得ます。

図1　RSICandle指標

図1　RSICandle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1732

