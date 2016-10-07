ローソク足のシーケンスとして実装されたRSI指標。ローソク足は、RSIアルゴリズムによって処理された、関連する価格時系列の結果として表示されます。多くの状況において、このようなアプローチは、分析の目的のために、より有益であり得ます。

図1 RSICandle指標