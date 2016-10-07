実際の著者：

GammaRatForex

非常に興味深いボリンジャーバンドの代替。この指標は、平均値を使用する取引技術においてよく現れる遅延の問題を解決するために開発されました。通常の平均化は、過去の平均期間の半分のイベントに関連する情報を提供します。

この指標はSTDチャネルで使用されているのと同様のアルゴリズム（固定された期間数での直線の平滑化）を使用して最後の点とユーザが定義した幅を持つ2つの標準偏差チャネルを返します。

GRFLeadingEdgeMov.mq5はこのチャネルなし幾何平均アルゴリズムを使用して用意されたMAです。この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年5月16日に公開されました。

図1 GRFLeadingEdge指標