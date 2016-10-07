無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Didi指数 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1095
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Odir Aguiar (Didi).
ブラジルのアナリストOdirアギアル（ディディ）によって開発されたこの指標は「移動平均」で構成されていて、反転ポイントの可視化を可能にした有名な「ディディ針」で知られています。
概念は非常に簡単です。3つの移動平均を表示すると、3つの期間、8およびあと1つが20は、中央のゼロライン上で動作する指標の形成が表示されます。針は平均値の交点がゼロラインに一番近く来るときに発生します。
推奨：
- 指標は、高い流動性資産で動作しやすいです。
Alain Verleyenによって更新
より良い動作のために改訂・編集されました。
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,4);
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1725
linreg
線形回帰アルゴリズムを使用する典型的なMAWRPに基づいたトレイリングストップモジュール
WRPに基づいたショート及びロング決済逆指値付きのトレイリングストップモジュール
GRFLeadingEdge
非常に興味深いボリンジャーバンドの代替BBflat_sw
別ウィンドウのボリンジャーバンド指標の簡単な解釈。