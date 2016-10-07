実際の著者：

Odir Aguiar (Didi).

ブラジルのアナリストOdirアギアル（ディディ）によって開発されたこの指標は「移動平均」で構成されていて、反転ポイントの可視化を可能にした有名な「ディディ針」で知られています。

概念は非常に簡単です。3つの移動平均を表示すると、3つの期間、8およびあと1つが20は、中央のゼロライン上で動作する指標の形成が表示されます。針は平均値の交点がゼロラインに一番近く来るときに発生します。

推奨：

指標は、高い流動性資産で動作しやすいです。

Alain Verleyenによって更新

より良い動作のために改訂・編集されました。