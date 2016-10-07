実際の著者：

Aleksandr Pak, Almaty

この指標はラリー・ウィリアムズの取引のために暦日の境界線を描画します。ラリー・ウィリアムズの取引の推奨の1つは、前日の取引レンジの考慮です。

この推奨を多数の製品に適用することは困難です。ここで提供された指標はこの過程を自動化し、前の暦日を垂直および水平線で示します。日が変更すると、線は前方に動きます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年7月11日に公開されました。

図1 DayBorders指標