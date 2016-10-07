コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Daily_FiboPiv_DK - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1023
評価:
(28)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Kalenzo

-300％から+300％までのレバレッジのデイリーフィボ支持/抵抗レベル。合計で36レベルとピボットがあります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年7月16日に公開されました。

図1 Daily_FiboPiv_DK指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1695

SSL_Channel_Chart SSL_Channel_Chart

このSSL指標のバリアントは、チャンネルの形をとり、トレンド方向の変化をアラートとともに着色された雲で表します。

DayBorders DayBorders

この指標はラリー・ウィリアムズの取引のために暦日の境界線を描画します。

EntropyMath EntropyMath

MACDの色付きヒストグラムの形を取るエントロピー指標。

CCICustomCandles CCICustomCandles

この指標は買われ過ぎや売られ過ぎのレベルでCCの指標を見つける際にローソク足を描きます。