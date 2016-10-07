無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Daily_FiboPiv_DK - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1023
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Kalenzo
-300％から+300％までのレバレッジのデイリーフィボ支持/抵抗レベル。合計で36レベルとピボットがあります。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年7月16日に公開されました。
図1 Daily_FiboPiv_DK指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1695
SSL_Channel_Chart
このSSL指標のバリアントは、チャンネルの形をとり、トレンド方向の変化をアラートとともに着色された雲で表します。DayBorders
この指標はラリー・ウィリアムズの取引のために暦日の境界線を描画します。
EntropyMath
MACDの色付きヒストグラムの形を取るエントロピー指標。CCICustomCandles
この指標は買われ過ぎや売られ過ぎのレベルでCCの指標を見つける際にローソク足を描きます。