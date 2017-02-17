コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

CenterOfGravityCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
983
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Rosh

ローソク足としてのEhlers重心指標です。DRAW_COLOR_CANDLESとDRAW_CANDLESの2つのバージョンがあります。

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリのСMoving_Averageクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。

図1　CenterOfGravityCandle及びCenterOfGravityCandle指標

図1　CenterOfGravityCandle及びCenterOfGravityCandle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16734

Exp_3RVI Exp_3RVI

3つの異なる時間枠からの3つのRVIオシレータのシグナルに基づく取引システムです。

Exp_3STO Exp_3STO

3つの異なる時間枠からの3つのストキャスティクスシグナルに基づく取引システムです。

RobotPowerM5 meta4V12 RobotPowerM5 meta4V12

1番目のバーのiBullsPower及びiBearsPower指標の分析。

ZoomPriceティック指標 ZoomPriceティック指標

この指標は、任意のスケーリングレベルの価格チャートを表示します。