CenterOfGravityCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Rosh
ローソク足としてのEhlers重心指標です。DRAW_COLOR_CANDLESとDRAW_CANDLESの2つのバージョンがあります。
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリのСMoving_Averageクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。
