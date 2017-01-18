CodeBaseSecciones
Indicadores

CenterOfGravityCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
917
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
CenterOfGravityCandle.mq5 (14.82 KB) ver
CenterOfGravityCandle_.mq5 (14.28 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Autor real:

Rosh

Es el indicador Centro de gravedad de Ehler en forma de velas. Se ofrecen dos versiones del indicador con ejecución en los estilos DRAW_COLOR_CANDLES y DRAW_CANDLES.

Para su compilación, el indicador utiliza la clase СMoving_Average de la librería SmoothAlgorithms.mqh. Esta clase ha sido descrita detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1. Indicadores CenterOfGravityCandle y CenterOfGravityCandle_

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16734

