Rosh

Es el indicador Centro de gravedad de Ehler en forma de velas. Se ofrecen dos versiones del indicador con ejecución en los estilos DRAW_COLOR_CANDLES y DRAW_CANDLES.

Para su compilación, el indicador utiliza la clase СMoving_Average de la librería SmoothAlgorithms.mqh. Esta clase ha sido descrita detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicadores CenterOfGravityCandle y CenterOfGravityCandle_