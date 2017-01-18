Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
CenterOfGravityCandle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 917
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Rosh
Es el indicador Centro de gravedad de Ehler en forma de velas. Se ofrecen dos versiones del indicador con ejecución en los estilos DRAW_COLOR_CANDLES y DRAW_CANDLES.
Para su compilación, el indicador utiliza la clase СMoving_Average de la librería SmoothAlgorithms.mqh. Esta clase ha sido descrita detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicadores CenterOfGravityCandle y CenterOfGravityCandle_
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16734
Es un sistema de trading construido a base de las señales de tres osciladores RVI de tres períodos de tiempo diferentes.Exp_3STO
Es un sistema de trading construido a base de las señales de tres estocásticos de tres períodos de tiempo diferentes.
Oscilador DT, descrito por Robert Miner, con algunas funciones adicionales.Averages MTF
Han sido añadidas algunas medias móviles que no se soportan por la versión estándar de este indicador.