Autor real:

Roch

Indicador Centro de gravidade de Ehlers sob a forma de uma vela. São apresentadas duas versões do indicador com desempenho nos estilos DRAW_COLOR_CANDLES DRAW_CANDLES.

O indicador usa as classe СMoving_Average da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicadores CenterOfGravityCandle e CenterOfGravityCandle_