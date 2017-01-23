Participe de nossa página de fãs
CenterOfGravityCandle - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1765
- 1765
Avaliação:
-
- Publicado:
Atualizado:
Autor real:
Roch
Indicador Centro de gravidade de Ehlers sob a forma de uma vela. São apresentadas duas versões do indicador com desempenho nos estilos DRAW_COLOR_CANDLES DRAW_CANDLES.
O indicador usa as classe СMoving_Average da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicadores CenterOfGravityCandle e CenterOfGravityCandle_
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16734
