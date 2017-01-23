CodeBaseSeções
CenterOfGravityCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

Roch

Indicador Centro de gravidade de Ehlers sob a forma de uma vela. São apresentadas duas versões do indicador com desempenho nos estilos DRAW_COLOR_CANDLES DRAW_CANDLES.

O indicador usa as classe СMoving_Average da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicadores CenterOfGravityCandle e CenterOfGravityCandle_

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16734

