CenterOfGravityCandle - Indikator für den MetaTrader 5
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Rosh
Der Indikator Center of Gravity von J. F. Ehlers realisiert als Folge von Kerzen. Es werden zwei Varianten des Indikators mit der Implementierung in den Stilen DRAW_COLOR_CANDLES und DRAW_CANDLES präsentiert.
Der Indikator verwendet die CMoving_Average Klasse der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Die Klasse wurde im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.
Abb.1. Die Indikatoren CenterOfGravityCandle und CenterOfGravityCandle_
