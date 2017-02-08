Echter Autor:

Rosh

Der Indikator Center of Gravity von J. F. Ehlers realisiert als Folge von Kerzen. Es werden zwei Varianten des Indikators mit der Implementierung in den Stilen DRAW_COLOR_CANDLES und DRAW_CANDLES präsentiert.

Der Indikator verwendet die CMoving_Average Klasse der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Die Klasse wurde im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.

Abb.1. Die Indikatoren CenterOfGravityCandle und CenterOfGravityCandle_