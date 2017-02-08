CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
CenterOfGravityCandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
890
(16)
Echter Autor:

Rosh

Der Indikator Center of Gravity von J. F. Ehlers realisiert als Folge von Kerzen. Es werden zwei Varianten des Indikators mit der Implementierung in den Stilen DRAW_COLOR_CANDLES und DRAW_CANDLES präsentiert.

Der Indikator verwendet die CMoving_Average Klasse der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Die Klasse wurde im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.

Abb.1. Die Indikatoren CenterOfGravityCandle und CenterOfGravityCandle_

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16734

