Реальный автор:

Рош

Индикатор Центр гравитации Элерса в свечном виде. Представлено два варианта индикатора с исполнением в стилях DRAW_COLOR_CANDLES и DRAW_CANDLES.

Индикатор для своей компиляции использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикаторы CenterOfGravityCandle и CenterOfGravityCandle_