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Индикаторы

CenterOfGravityCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2443
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Рош

Индикатор Центр гравитации Элерса в свечном виде. Представлено два варианта индикатора с исполнением в стилях DRAW_COLOR_CANDLES и DRAW_CANDLES.

Индикатор для своей компиляции использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикаторы CenterOfGravityCandle и CenterOfGravityCandle_

Рис.1. Индикаторы CenterOfGravityCandle и CenterOfGravityCandle_

Exp_3RVI Exp_3RVI

Торговая система, построенная на сигналах трёх осцилляторов RVI с трёх разных таймфреймов.

Exp_3STO Exp_3STO

Торговая система, построенная на сигналах трёх стохастиков с трёх разных таймфреймов.

Тиковый индикатор ZoomPrice Тиковый индикатор ZoomPrice

Показывает график цены любого уровня масштабирования.

RobotPowerM5 meta4V12 RobotPowerM5 meta4V12

Анализ индикаторов iBullsPower и iBearsPower на первом баре.