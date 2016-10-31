Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CenterOfGravityCandle - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2443
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Рош
Индикатор Центр гравитации Элерса в свечном виде. Представлено два варианта индикатора с исполнением в стилях DRAW_COLOR_CANDLES и DRAW_CANDLES.
Индикатор для своей компиляции использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикаторы CenterOfGravityCandle и CenterOfGravityCandle_
Торговая система, построенная на сигналах трёх осцилляторов RVI с трёх разных таймфреймов.Exp_3STO
Торговая система, построенная на сигналах трёх стохастиков с трёх разных таймфреймов.
Показывает график цены любого уровня масштабирования.RobotPowerM5 meta4V12
Анализ индикаторов iBullsPower и iBearsPower на первом баре.