CenterOfGravityCandle - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者:

Rosh

Ehlers 的重力中心指标的烛形形式。有两个版本: DRAW_COLOR_CANDLES 和 DRAW_CANDLES styles.

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的 CMoving_Average 类，使用这个类的方法已经在文章"不使用额外缓冲区进行价格序列的平均中间计算"中有了详细描述。

图1. CenterOfGravityCandle 和 CenterOfGravityCandle_ 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16734

