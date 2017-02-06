请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
CenterOfGravityCandle - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1148
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Rosh
Ehlers 的重力中心指标的烛形形式。有两个版本: DRAW_COLOR_CANDLES 和 DRAW_CANDLES styles.
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的 CMoving_Average 类，使用这个类的方法已经在文章"不使用额外缓冲区进行价格序列的平均中间计算"中有了详细描述。
图1. CenterOfGravityCandle 和 CenterOfGravityCandle_ 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16734
RobotPowerM5 meta4V12
在第一个柱分析 iBullsPower 和 iBearsPower 指标。ZoomPrice tick 指标
本指标显示了任何缩放水平的价格图表。