実際の著者： Rafael Maia de Amorim



3つの異なる時間枠からの3つのRVIオシレータのシグナルに基づく取引システムです。2つのオシレータは、シグナルラインに対するオシレータの位置によってトレンド方向を定義するために使用されます。3つ目は、指標とシグナルラインの交差を検出するために使用されます。シグナルは、動向による短めの時間枠と中ほどおよび長めの時間枠のオシレータとの交差がある場合、バーが閉じるときに形成されます。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロス及びテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。

下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャートでの取引の例

M30、M15、M5での2015のEURUSDのテスト結果：

図2 テスト結果チャート