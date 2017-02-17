私たちのファンページに参加してください
Exp_3STO - MetaTrader 5のためのエキスパート
Rafael Maia de Amorim
3つの異なる時間枠からの3つのストキャスティクスシグナルに基づく取引システムです。2つのストキャスティクスは、シグナルラインに対するストキャスティクスの位置によって動向の方向を定義するために使用されます。3つ目は、ストキャスティクスとシグナルラインの交差を検出するために使用されます。シグナルは、動向による短めの時間枠と中ほどおよび長めの時間枠のストキャスティクスとの交差がある場合、バーが閉じるときに形成されます。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロス及びテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。
下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2009年7月2日にコードベースに公開されました。
図1 チャートでの取引の例
M30、M15、M5での2015のAUDUSDの検証結果：
図2 テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
