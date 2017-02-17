コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ZoomPriceティック指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ

fxsaber
ビュー:
1604
評価:
(43)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Indicators\fxsaber\
ZoomPrice.mq5 (1.2 KB) ビュー
\MQL5\Include\
EventBase.mqh (3.63 KB) ビュー
\MQL5\Include\fxsaber\
Pointer.mqh (0.63 KB) ビュー
\MQL5\Include\fxsaber\ChartObjects\
ChartObject.mqh (6.26 KB) ビュー
ChartObject_Chart.mqh (4.3 KB) ビュー
ChartObject_ZoomPrice.mqh (11.81 KB) ビュー
ChartObject_ZoomTicks.mqh (3.15 KB) ビュー
ChartObjectHLine.mqh (1.14 KB) ビュー
ChartObjectRectangle.mqh (0.3 KB) ビュー
ChartObjectResource.mqh (0.84 KB) ビュー
ChartObjectText.mqh (0.29 KB) ビュー
ChartObjectVLine.mqh (1.12 KB) ビュー
Resource.mqh (0.51 KB) ビュー
\MQL5\Include\fxsaber\ChartObjects\Ticks\
Tick.mqh (0.85 KB) ビュー
Ticks.mqh (5.45 KB) ビュー
TicksPicture2.mqh (5.13 KB) ビュー
この指標を使用すると、便利なスケール設定インターフェースを介して必要な価格の移動の詳細が表示できます。

指標は、任意の「高度」からの必要な価格の動き表示することができます。

 

指標インターフェース

  • マウスの左ボタンは価格を巻き戻します。
  • スケーリングを有効にするには、SHIFTをクリックします（マウスを移動します）。
  • カーソルが通常の価格表にある場合、SHIFTをクリックすると、カーソルの下にある履歴データが表示されます。これにより、必要な間隔の検索が簡単になります（マウスの移動）。

チャートはインタラクティブなオブジェクトです。これは、任意の目的、例えば、EAの一部として使用することができます。

#include <fxsaber\ChartObjects\ChartObject_ZoomPrice.mqh>

CHARTOBJECT_ZOOMPRICE ChartObject;

void OnChartEvent( const int id, const long& lparam, const double& dparam, const string& sparam )
{
  EVENTBASE::MyEvent(id, lparam, dparam, sparam);
}

void OnTimer( void )
{
  EVENTBASE::MyEventTimer();
}

void OnTick( void )
{
  EVENTBASE::MyEventTick();
}


EA操作結果のスクリーンショットは、これが手動で調整可能なパラメータを有するグラフィカルオブジェクトであることを示します。


指標は自立しており、標準ライブラリは使用しません。

MetaTrader 4用にもコンパイル可能ですが、その場合は何も表示されません。

