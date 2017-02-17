無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ZoomPriceティック指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1604
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標を使用すると、便利なスケール設定インターフェースを介して必要な価格の移動の詳細が表示できます。
指標は、任意の「高度」からの必要な価格の動き表示することができます。
指標インターフェース
- マウスの左ボタンは価格を巻き戻します。
- スケーリングを有効にするには、SHIFTをクリックします（マウスを移動します）。
- カーソルが通常の価格表にある場合、SHIFTをクリックすると、カーソルの下にある履歴データが表示されます。これにより、必要な間隔の検索が簡単になります（マウスの移動）。
チャートはインタラクティブなオブジェクトです。これは、任意の目的、例えば、EAの一部として使用することができます。
#include <fxsaber\ChartObjects\ChartObject_ZoomPrice.mqh>
CHARTOBJECT_ZOOMPRICE ChartObject;
void OnChartEvent( const int id, const long& lparam, const double& dparam, const string& sparam )
{
EVENTBASE::MyEvent(id, lparam, dparam, sparam);
}
void OnTimer( void )
{
EVENTBASE::MyEventTimer();
}
void OnTick( void )
{
EVENTBASE::MyEventTick();
}
CHARTOBJECT_ZOOMPRICE ChartObject;
void OnChartEvent( const int id, const long& lparam, const double& dparam, const string& sparam )
{
EVENTBASE::MyEvent(id, lparam, dparam, sparam);
}
void OnTimer( void )
{
EVENTBASE::MyEventTimer();
}
void OnTick( void )
{
EVENTBASE::MyEventTick();
}
EA操作結果のスクリーンショットは、これが手動で調整可能なパラメータを有するグラフィカルオブジェクトであることを示します。
指標は自立しており、標準ライブラリは使用しません。
MetaTrader 4用にもコンパイル可能ですが、その場合は何も表示されません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16753
RobotPowerM5 meta4V12
1番目のバーのiBullsPower及びiBearsPower指標の分析。CenterOfGravityCandle
ローソク足としてのEhlers重心指標です。
Exp_GStopLoss
このエキスパートアドバイザーは、総損失が事前定義された制限を超えた場合にすべてのポジションを決済します。Exp_GTakeProfit
このエキスパートアドバイザーは、総利益が事前定義された制限を超えた場合にすべてのポジションを決済します。