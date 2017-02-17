この指標を使用すると、便利なスケール設定インターフェースを介して必要な価格の移動の詳細が表示できます。

指標は、任意の「高度」からの必要な価格の動き表示することができます。

指標インターフェース

マウスの左ボタンは価格を巻き戻します。

スケーリングを有効にするには、SHIFTをクリックします（マウスを移動します）。

カーソルが通常の価格表にある場合、SHIFTをクリックすると、カーソルの下にある履歴データが表示されます。これにより、必要な間隔の検索が簡単になります（マウスの移動）。

チャートはインタラクティブなオブジェクトです。これは、任意の目的、例えば、EAの一部として使用することができます。

#include <fxsaber\ChartObjects\ChartObject_ZoomPrice.mqh>



CHARTOBJECT_ZOOMPRICE ChartObject;



void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam )

{

EVENTBASE::MyEvent(id, lparam, dparam, sparam);

}



void OnTimer ( void )

{

EVENTBASE::MyEventTimer();

}



void OnTick ( void )

{

EVENTBASE::MyEventTick();

}





EA操作結果のスクリーンショットは、これが手動で調整可能なパラメータを有するグラフィカルオブジェクトであることを示します。





指標は自立しており、標準ライブラリは使用しません。

MetaTrader 4用にもコンパイル可能ですが、その場合は何も表示されません。