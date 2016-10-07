実際の著者：

svm-d

2つのXMUV移動平均線に基づいて描かれた高速トレンド指標。実際には、結果的に、このそれぞれSMAとEMA平均化された移動平均に基づいて描かれたモーメンタム指標の2線が表示され、-100 ... +100範囲での変化が表示されます。

-100または100の範囲でのこれらの2モメンタムの少なくとも1つのオフスケールは対応する方向での強いトレンドの存在を示しています。この状況では、対応する色の点が表示されます。雲の色はトレンドの方向に対応します。

コンパイルされたXMUV.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。この指標は初めにMQL4で実装され2008年11月9日にコードベースで公開されました。

図1 MUV_DIFF%_Cloud指標