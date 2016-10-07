コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MUV_NorDIFF_Cloud - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
839
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
muv_nordiff_cloud.mq5 (12.95 KB) ビュー
xmuv.mq5 (6.69 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

svm-d

2つのXMUV移動平均線に基づいて描かれた高速トレンド指標。実際には、結果的に、このそれぞれSMAとEMA平均化された移動平均に基づいて描かれたモーメンタム指標の2線が表示され、-100 ... +100範囲での変化が表示されます。

-100または100の範囲でのこれらの2モメンタムの少なくとも1つのオフスケールは対応する方向での強いトレンドの存在を示しています。この状況では、対応する色の点が表示されます。雲の色はトレンドの方向に対応します。

コンパイルされたXMUV.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。この指標は初めにMQL4で実装され2008年11月9日にコードベースで公開されました。

図1　MUV_DIFF%_Cloud指標

図1　MUV_DIFF%_Cloud指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1666

MUV_DIFF MUV_DIFF

高速トレンド指標

補間 補間

将来の価格を予測するためのラグランジュ多項式補間の使用

MUV_Cloud MUV_Cloud

2つの正規化されたXMUV移動平均線に基づいて描かれた高速トレンド指標。

Waddah_Attar_Hidden_Levels Waddah_Attar_Hidden_Levels

日中チャートで描かれた支持と抵抗のレベル