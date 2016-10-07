無料でロボットをダウンロードする方法を見る
補間 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Gryb Alexander
ラグランジュ補間多項式は、指定されたポイントで機能を決定するために使用されます。実際、この指標はinput int ibeginとinput int iendの間の価格点の座標をとり（チャートで赤と青の線で描かれている）、ラグランジュ多項式補間の助けを借りて次の点の座標を計算します。
- iend-ibegin = 多項式の次数。つまり、ibeginとiendの間の距離が2に等しい場合には、チャートは放物線、3に等しい場合には双曲線になるなどです。
指標の入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input uint inumPrognoz=2; // 予測されたバーの数 input uint ibegin=0; // 分析される最初のバー input uint iend=5; // 分析される最後のバー
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年11月15日に公開されました。
図1 補間指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1662
