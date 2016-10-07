最初の3注文の増分でEMAの価格を使用して平滑化されたシフトの原理に基づいて描かれた、シンプルな、平滑化された、より少ない遅れを持つ指標

関数のSSA.mqh単数変換ライブラリに基づいて描かれた再描画オシレータ