vaMAは、単純な価格のシフト原理に基づいて、平滑化EMA、平滑化の期間に比例したステップで最初の3注文の増分をもって描かれた指標です。すると、平滑化された高速指標の取得が可能です。

指標の入力パラメータ：

input int vaMA_period= 15 ; input bool use_double_smooth= 1 ;

vaZZは 注文を出すのが可能な極値（ひざ）を表示するvaMAの原理に基づいてジグザグを描画する指標です。標準的なZZと対照的に、再描画は行われず遅れは最小限です。

追記

"va" はvelocity（速度） と accelerate（加速）です。