コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

vaMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

J.B | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
973
評価:
(33)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
vama.mq5 (3.08 KB) ビュー
vamacl.mq5 (4.03 KB) ビュー
vazz.mq5 (3.06 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

vaMAは、単純な価格のシフト原理に基づいて、平滑化EMA、平滑化の期間に比例したステップで最初の3注文の増分をもって描かれた指標です。すると、平滑化された高速指標の取得が可能です。

指標の入力パラメータ：

input int vaMA_period=15;           // 期間
input bool use_double_smooth=1;     // 二重平滑化

vaZZは 注文を出すのが可能な極値（ひざ）を表示するvaMAの原理に基づいてジグザグを描画する指標です。標準的なZZと対照的に、再描画は行われず遅れは最小限です。

 

追記

"va" velocity（速度） accelerate（加速）です。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1661

FullSSA FullSSA

関数のSSA.mqh単数変換ライブラリに基づいて描かれた再描画オシレータ

Waddah_Attar_Def_RSI Waddah_Attar_Def_RSI

RSIテクニカル指標に基づいて描かれたMACDで平滑化されたヒストグラム

補間 補間

将来の価格を予測するためのラグランジュ多項式補間の使用

MUV_DIFF MUV_DIFF

高速トレンド指標