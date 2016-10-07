無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
vaMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 973
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
vaMAは、単純な価格のシフト原理に基づいて、平滑化EMA、平滑化の期間に比例したステップで最初の3注文の増分をもって描かれた指標です。すると、平滑化された高速指標の取得が可能です。
指標の入力パラメータ：
input int vaMA_period=15; // 期間 input bool use_double_smooth=1; // 二重平滑化
vaZZは 注文を出すのが可能な極値（ひざ）を表示するvaMAの原理に基づいてジグザグを描画する指標です。標準的なZZと対照的に、再描画は行われず遅れは最小限です。
追記
"va" はvelocity（速度） と accelerate（加速）です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1661
FullSSA
関数のSSA.mqh単数変換ライブラリに基づいて描かれた再描画オシレータWaddah_Attar_Def_RSI
RSIテクニカル指標に基づいて描かれたMACDで平滑化されたヒストグラム