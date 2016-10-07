無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Waddah_Attar_Def_RSI - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Waddah Attar
RSIテクニカル指標に基づいて描かれたMACDで平滑化されたヒストグラム
この指標は初めにMQL4で実装され2008年11月15日にコードベースで公開されました。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 Waddah_Attar_Def_RSI指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1659
