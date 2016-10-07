実際の著者：

Waddah Attar

RSIテクニカル指標に基づいて描かれたMACDで平滑化されたヒストグラム

この指標は初めにMQL4で実装され2008年11月15日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 Waddah_Attar_Def_RSI指標