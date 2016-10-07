実際の著者：

Krokus

平均化されたボラティリティ指標指標は入力パラメータによって決定された期間の価格の最大/小値を求めます。

input uint XPeriod= 20 ;

これらの値の差がポイント単位で求められ、平均化した後に追加されたチャートウィンドウで表示されます。

この指標は初めにMQL4で実装され2008年12月23日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。



図1 ボラティリティ指標