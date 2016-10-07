コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BB_CCI_CrossOver - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Daniel Vieira Costa

パタン指標。これは、平滑化されたCCIとボリンジャーバンド®に基づいています。主なアイデアは、価格がボリンジャーバンドの上下限を超えたときのCCIとそのシグナルラインの交差です。デフォルト時間軸の値は5分です。

この指標は初めにMQL4で実装され2008年11月28日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 パタン指標

図1 パタン指標

