喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Waddah_Attar_Def_RSI - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1805
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Waddah Attar
此 MACD 平滑直方图在 RSI 技术指标基础上绘制
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 15.11.2008.
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 Waddah_Attar_Def_RSI 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1659
