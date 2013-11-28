真实作者:

Waddah Attar

此 MACD 平滑直方图在 RSI 技术指标基础上绘制

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 15.11.2008.

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1 Waddah_Attar_Def_RSI 指标