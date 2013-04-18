CodeBaseРазделы
Waddah_Attar_Def_RSI - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

Waddah Attar

Сглаженная гистограмма MACD, построенная от технического индикатора RSI.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 15.11.2008.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор Waddah_Attar_Def_RSI

