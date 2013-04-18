Ставь лайки и следи за новостями
Waddah_Attar_Def_RSI - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Waddah Attar
Сглаженная гистограмма MACD, построенная от технического индикатора RSI.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 15.11.2008.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор Waddah_Attar_Def_RSI
