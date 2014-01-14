Autor real:

Waddah Attar

El histograma MACD suavizado elaborado sobre la base del indicador técnico RSI.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 15.11.2008.

El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para un Cálculo Intermedio sin usar Buferes Adicionales".

Fig.1 Indicador The Waddah_Attar_Def_RSI