Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Waddah_Attar_Def_RSI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1034
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Waddah Attar
El histograma MACD suavizado elaborado sobre la base del indicador técnico RSI.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 15.11.2008.
El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para un Cálculo Intermedio sin usar Buferes Adicionales".
Fig.1 Indicador The Waddah_Attar_Def_RSI
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1659
Indicador de tendencia Range Action Verification Index.Cronex Super Position
Superposición de los indicadores técnicos RSI y DeMarker.
Esta biblioteca proporciona operaciones simples con matrices: suma, resta, multiplicación, inversión.Exp_F2a_AO
Sistema de trading usando el semáforo F2a_AO, indicador de señales.