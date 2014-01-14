CodeBaseSeções
Waddah_Attar_Def_RSI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O autor do artigo:

Waddah Attar

Histograma MACD suavizado, desenhado a partir do indicador técnico RSI.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 15.11.2008.

O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

Fig.1 Indicador Waddah_Attar_Def_RSI

Fig.1 Indicador Waddah_Attar_Def_RSI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1659

