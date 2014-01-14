Participe de nossa página de fãs
Waddah_Attar_Def_RSI - indicador para MetaTrader 5
- 1380
O autor do artigo:
Waddah Attar
Histograma MACD suavizado, desenhado a partir do indicador técnico RSI.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 15.11.2008.
O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".
Fig.1 Indicador Waddah_Attar_Def_RSI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1659
