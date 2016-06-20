und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Waddah_Attar_Def_RSI - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Waddah Attar
Geglättetes MACD Histogramm gezeichnet auf Basis des technischen RSI-Indikators.
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 15.11.2008.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der Waddah_Attar_Def_RSI Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1659
