Indikatoren

Waddah_Attar_Def_RSI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
768
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
waddah_attar_def_rsi.mq5 (7.83 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Waddah Attar

Geglättetes MACD Histogramm gezeichnet auf Basis des technischen RSI-Indikators.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 15.11.2008.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der Waddah_Attar_Def_RSI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1659

