O autor do artigo:

Daniel Vieira Costa

Indicador de padrões. Baseado na suavização do Commodity Channel Index e Bollinger Bands. A idéia principal é o cruzamento do CCI e sua linha de sinal quando o preço cruza o limite superior ou o limite inferior do Bollinger Bands. O timeframe padrão é de 5 minutos.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 28.11.2008.

O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

Indicador de padrões.