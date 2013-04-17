Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BB_CCI_CrossOver - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
4530
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Daniel Vieira Costa
Индикатор паттернов. Он основан на сглаженном Commodity Channel Index и Bollinger Bands®. Основная идея - это пересечение CCI и его сигнальной линии, когда цена пересекает верхнюю или нижнюю границу полос Боллинджера. Таймфрейм по умолчанию - 5 минут.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 28.11.2008.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор паттернов
