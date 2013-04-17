Реальный автор:

Daniel Vieira Costa

Индикатор паттернов. Он основан на сглаженном Commodity Channel Index и Bollinger Bands®. Основная идея - это пересечение CCI и его сигнальной линии, когда цена пересекает верхнюю или нижнюю границу полос Боллинджера. Таймфрейм по умолчанию - 5 минут.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 28.11.2008.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор паттернов