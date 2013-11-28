真实作者:

Daniel Vieira Costa

模式指标。它基于平滑 CCI (商品通道指数) 和 Bollinger Bands® (布林带)。主要思路是当价格与布林带上或下边界交叉时，CCI 与它的信号线交叉。省缺时间帧是 5 分钟。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 28.11.2008.

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1 模式指标