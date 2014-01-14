Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BB_CCI_CrossOver - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1355
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Daniel Vieira Costa
Indicador de patrones. Se basa en el Commodity Channel Index suavizado y las bandas de Bollinger®. La idea principal es el cruce del CCI y su línea de señal cuando el precio cruza la parte superior o el límite inferior de las bandas de Bollinger. El valor predeterminado del timeframe es 5 minutos.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 28.11.2008.
El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para un Cálculo Intermedio sin usar Buferes Adicionales".
Fig.1 Indicador de patrones
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1657
El indicador que calcula el volumen correspondiente a la MA por segundo (o período).Exp_F2a_AO
Sistema de trading usando el semáforo F2a_AO, indicador de señales.
El indicador de volatilidad promedio.Índice de la Masa
El índice de la masa fue popularizado por Tushar Chande y Donald Dorsey.