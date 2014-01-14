CodeBaseSecciones
BB_CCI_CrossOver - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real:

Daniel Vieira Costa

Indicador de patrones. Se basa en el Commodity Channel Index suavizado y las bandas de Bollinger®. La idea principal es el cruce del CCI y su línea de señal cuando el precio cruza la parte superior o el límite inferior de las bandas de Bollinger. El valor predeterminado del timeframe es 5 minutos.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 28.11.2008.

El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para un Cálculo Intermedio sin usar Buferes Adicionales".

Fig.1 Indicador de patrones

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1657

