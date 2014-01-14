Autor real:

Daniel Vieira Costa

Indicador de patrones. Se basa en el Commodity Channel Index suavizado y las bandas de Bollinger®. La idea principal es el cruce del CCI y su línea de señal cuando el precio cruza la parte superior o el límite inferior de las bandas de Bollinger. El valor predeterminado del timeframe es 5 minutos.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 28.11.2008.

El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para un Cálculo Intermedio sin usar Buferes Adicionales".

Fig.1 Indicador de patrones