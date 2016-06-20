und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BB_CCI_CrossOver - Indikator für den MetaTrader 5
- 909
Der echte Autor:
Daniel Vieira Costa
Indikator für Muster. Er basiert auf dem geglätteten Commodity Channel Index und Bollinger Bändern®. Die Hauptidee ist die Kreuzung des CCI und seiner Signallinie, wenn der Preis die obere oder untere Begrenzung der Bollinger Bänder schneidet. Der Standard TimeFrame Wert ist 5 Minuten.
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 28.11.2008.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der Indikator of patterns
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1657
