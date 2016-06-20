CodeBaseKategorien
BB_CCI_CrossOver - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der echte Autor:

Daniel Vieira Costa

Indikator für Muster. Er basiert auf dem geglätteten Commodity Channel Index und Bollinger Bändern®. Die Hauptidee ist die Kreuzung des CCI und seiner Signallinie, wenn der Preis die obere oder untere Begrenzung der Bollinger Bänder schneidet. Der Standard TimeFrame Wert ist 5 Minuten.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 28.11.2008.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der Indikator of patterns

